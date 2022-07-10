Лучших управленцев России направили для восстановления ЛНР и ДНР

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За оставшиеся теплые месяцы в республиках Донбасса нужно отремонтировать поврежденные здания, системы ЖКХ и транспорта. Владимир Путин лично напутствовал чиновников, которые займутся этим.

Москва наращивает помощь республикам Донбасса. За оставшиеся теплые месяцы надо максимально восстановить поврежденные здания, восстановить системы ЖКХ, транспорта, перестроить работу школ и больниц.

Кроме техники и средств, в ЛНР и ДНР по приглашению местных властей из России приезжают лучшие управленцы. Так, выпускники «школы губернаторов» разных лет уже в правительствах ДНР и ЛНР. К ним еще прибудет пополнение. Поднимать Донбасс позвали победителей конкурса «Лидеры России» этого года.

Олег Трофимов из Тюменской области приглашен в ДНР на пост замминистра образования, а Иван Кусов из Севастополя — в ЛНР министром образования. Их президент напутствовал лично.

«Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для всех людей, которые там проживают. В целом в ЛНР и ДНР, чтобы было понятно, проживают 3,7 миллиона человек. Поэтому для того чтобы люди себя нормально чувствовали там и имели возможность жить по-современному, жить вообще и в современных условиях, конечно, многое придется сделать. Будем помогать», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные возвели железнодорожный мост в разрушенном нацистами регионе.