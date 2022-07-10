Жительница Лисичанска расплакалась при виде военного РФ и обняла его: «Мы вас ждали!»

Жительница Лисичанска расплакалась при виде военного из России и обняла его

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Сейчас по всей ЛНР восстанавливается мирная жизнь. В частности, начинается уборка урожая. Гражданские же с ужасом вспоминают, как к ним относился киевский режим, и рассказывают об этом.

Вся территория ЛНР уже освобождена, там начинается обычная мирная жизнь — в том числе уборка урожая. Нет более мирной картины, чем поле спелых колосьев. Они же, кстати, и на гербе ЛНР.

Жители Лисичанска — последнего отвоеванного города республики — рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как долго ждали они этого.

С Геннадием Менченко мы идем по его родному Лисичанску, в который он только что вернулся в качестве бойца-освободителя. Кстати, самого пожилого воина в строю в Донбассе.

— 76 лет вам?

— Да

— И в Лисичанске вы не были восемь лет?

— Да. С 2014 года я пошел воевать

— А как вам сил и здоровья хватает?

— Нормально, чувствую себя нормально. На душе, конечно, тяжеловато. Много людей потерял.

Свой город Геннадий Иванович не узнает: вместо памятника бойцам советской армии — пустота. Т-34 украинские боевики стянули с постамента и увезли на окраину города. Вот взорванная при отходе ВСУ телебашня. А здесь — уничтоженный железнодорожный мост. Националисты уничтожают инфраструктуру, которая остается позади них, чтобы замедлить движение российских войск.

В частном секторе лежат останки украинской ракеты «Точки-У». Летела на Рубежное, но по пути ее сбили союзные войска.

«Это украинская ракета. В России таких нет» — сказал, житель Лисичанска Сергей Толстиков.

«Я бежал под обстрелом, так сказать, страшновато. Стреляли нам во двор вот эти, не знаю, как сказать без мата, уроды», — рассказал житель Лисичанска Андрей Герасименко.

После подобного отношения украинской власти к своим согражданам, конечно, люди ждали освобождения.

«Если б вы знали, как мы вас ждали! Спасибо вам большое!» — призналась плачущая женщина и обняла российского военнослужащего.

Похоже, украинские военные уже сами поняли, что их приход в Донбасс был ошибкой. Точнее, они стали пешкой в большой политической игре киевского режима вкупе с их западными кураторами. И это один из важнейших факторов падения морального духа ВСУ в последние недели. Они просто не знают, за что им приходится погибать. И массовое бегство украинских войск из ЛНР — прямое тому доказательство.