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Участники спецоперации ВС РФ по защите Донбасса продолжают уничтожать поставляемое Западом киевскому режиму оружие. При этом журналистам удалось выяснить, что помогают в этом и вороватые ВСУ.

Стоило Киеву похвастаться, что до линии фронта доехали дальнобойные системы залпового огня HIMARS из США, как в российском Министерстве обороны доложили, что уже две такие установки, а также склады к ним были уничтожены у поселка Малотарановка Донецкой области.

В пятницу военное ведомство отчиталось о демилитаризации двух установок берегового ракетного комплекса «Гарпун» из Великобритании.

Настоящий детектив раскручивается с французскими дальнобойными пушками Caesar. В конце июня прошла информация, что две такие установки были захвачены ополченцами и переданы в Россию для изучения. В Twitter появились ироничные сообщения от Уралвагонзавода, намекающие, что ценные французские стволы уже у них.

Но французские журналисты раскопали, что орудия были не просто захвачены, но куплены у украинских военных — по 120 тысяч евро за штуку. Их рыночная цена в 60 раз выше.

«У меня были два источника во французской армии, которые сказали, что два Caesar были проданы. Мы уже видим, что сейчас на Украине СБУ работает, чтобы найти тех, кто продает оружие, которое Запад поставляет Украине. Они уже арестовали каких-то людей в Одессе», — сообщила французская журналистка.

Такая предприимчивость и циничность может показаться странной, если не знать, что ВСУ торговали с ополченцами все восемь лет конфликта. С началом спецоперации сделки не прекратились: оружия стало больше, а объяснить его потерю стало проще.

Зеленский не унимается, он просит еще и еще средств и оружия. В последнем интервью CNN настаивал: Киев все еще способен вернуть все потерянные территории и не готов к переговорам. Правда должно совпасть четыре «если». И в этом вся украинская политика — сочетание неопределенности и самоубийственной бравады.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать: чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — прокомментировал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили об очередном пакете военной помощи Украине.