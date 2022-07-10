Командиры «Аллигаторов» рассказали об уничтожении танков ВСУ: «Попадали точно в башню»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Военкор «Известий» рассказал, что российские разведывательно-ударные вертолеты нового поколения уникальными боевыми единицами и почему они оставляют националистов из ВСУ без техники.

Работа авиации в зоне боевых действий не прекращается ни на минуту. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков снял репортаж о буднях российских вертолетчиков.

«Аллигаторы» наводнили небо Донбасса. От этих бескомпромиссных охотников врагу не скрыться.

«Находим цель, привязываемся к ней, а дальше мы просто следим, как она от нас убегает, потом догоняем и уничтожаем», — со смехом рассказал о своей работе Александр, командир экипажа Ка-52.

Противник это знает. На собственной шкуре ощутил, что противопоставить — нечего. И так каждый боевой вылет: туман, дождь, дым — ничто не может помешать найти и уничтожить цель.

На охоту идут звеньями. Сразу за «Аллигатором» в небо поднимается Ми-8. Его задача — прийти на помощь, в случае если первую машину подобьют. Попыток сделать это все меньше и меньше.

«ПЗРК мы уже научились определять по шлейфу и дымовому следу. Тип ПЗРК — либо „Игла“, либо Stinger, либо Starstreak (новые английские поставки), а также польские ПЗРК», — рассказал Денис, командир экипажа Ка-52.

Уйти от ракет помогают тепловые ловушки. Вот их заряжают перед очередным вылетом. Но даже если вражеской ракете удастся пройти защиту — шансы нанести урон машине и экипажу все равно невелики. Кабина полностью из брони. Внутри — два катапультных кресла. Для поиска целей используется современный радиолокационный комплекс. Он обнаруживает цели, а также полностью контролирует воздушную обстановку в периметре.

Систем катапультирования из вертолетов, кстати, нет ни у кого в мире. И это далеко не единственные ноу-хау, которые делают «Аллигаторов» уникальными боевыми единицами. «Аллигатор» имеет целый арсенал мощного боевого снаряжения. Это управляемые и неуправляемые ракеты, 30-миллиметровая пушка, а также авиабомбы различного калибра, которые используются в зависимости от цели.

Свой смертельный удар «Аллигатор» наносит, когда жертва его не видит и не слышит. Радиолокационный комплекс позволяет атаковать с десяти километров. И даже так — точность поражает.

«Попадали точно в башню. Четко все работают. Это с расстояния в девять километров», — сообщил Даниил, штурман-оператор экипажа Ка-52.

За четыре секунды до поражения цели экипажи начинают отход. Это еще больше затрудняет противнику поиск «Аллигаторов». А с базы в это же время на свою охоту поднимаются новые звенья. На полях спецоперации все меньше вражеских танков, уничтожать которые и создан Ка-52. Но еще остались бандермобили — пикапы с гранатометчиками. Они для «Аллигатора» — на один зубок.