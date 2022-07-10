Крупный успех! Итоги спецоперации за последнюю неделю показали на карте

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Националисты понесли ощутимые потери за минувшие семь дней. Интенсивная артиллерийская дуэль оставила ВСУ без значительной части живой силы и военной техники.

Обстрел Донецка и других населенных пунктов — это отчасти месть Киева за крупные поражения прошлой недели на луганском направлении. После взятия Лисичанска вся территория ЛНР была освобождена от сил ВСУ и националистических формирований, так что 3 июля было объявлено официальной памятной датой в молодой республике.

Теперь союзные войска проводят перегруппировку для освобождения территории ДНР. Направления для ударов читаются по карте боевых действий — это Северск (куда бежали разгромленные подразделения из Лисичанска), Славянск и Краматорск (где уже давно создан крупный укрепрайон), это Соледар и Бахмут (бывший Артемовск). Но не надо недооценивать наш Генштаб, где любят придумывать неожиданные для противника маневры.

На этой неделе не велось крупных наступлений — только интенсивная артиллерийская дуэль. Карта боевых действий во время брифинга официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова теперь каждый день испещрена знаками пораженных целей.

Киевские формирования несут колоссальные потери — только в сражениях за Северодонецк и Лисичнаск безвозвратно минус 2200 человек. Об этом глава минобороны доложил президенту. Было захвачено в качестве трофеев или уничтожено: 196 танков и других бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотников, 97 реактивных систем залпового огня, 166 орудий и минометов. Это больше, чем западные страны поставили Киеву в качестве военной помощи за все время спецоперации.

Это действительно крупный успех. Президент распорядился дать отдых подразделениям, воевавшим на луганском направлении, и отметить особо отличившихся. Командиры воинских группировок, замкнувших кольцо вокруг Лисичанска, генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эйседулла Абачев удостоены звания «Герой России». Но без наград не должны остаться и другие достойные этого военнослужащие.

«Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших же ежедневных докладов знаю, что в Армии России таких смелых, профессиональных, дерзких в хорошем смысле слова воинов много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», — сказал Владимир Путин.

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