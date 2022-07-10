Фото, видео: www.globallookpress.com /Ingeborg Knol; 5-tv.ru

Это лето для десятилетней Вероники должно было стать особенным — хрупкая девочка победила смертельное заболевание. Украинский выстрел, разрыв снаряда и все.

Я хочу начать нашу программу с истории десятилетней Вероники Бадиной, вы наверняка не слышали про нее до этой недели. Она родилась в Донецке и жила там, из них восемь лет под обстрелами.

Нику очень оберегали в семье, лишний раз не разрешали гулять, единственный ребенок, со сложной судьбой. Дело в том, что у девочки была серьезная болезнь — анемия, или малокровие, и она мужественно с ней боролась, с помощью российских благотворительных фондов, и год назад победила — началась ремиссия. Можете представить, как радовались ее мама, папа, бабушки и дедушки. Маленькая, хрупкая девочка победила смерть. Но смерть ее нашла у порога родного дома. Очередной украинский обстрел, разрыв снаряда и…все.

Сейчас в память о Нике создают стихийные мемориалы у посольства Франции в Москве и Петербурге. Ведь ее убил снаряд из французской пушки. Ника стала одной из 25 жертв украинских обстрелов ДНР на этой неделе. Александр Сафиуллин все увидел своими глазами.

Донецк, понедельник, поздний вечер — над городом три огромных черных столба дыма. Свист летящих снарядов и запах гари — в такой обстановке жители провели весь день, казалось, что это не кончится никогда.

В тот день полностью сгорел районный рынок. Спасатели не могли добраться и потушить, боевики устраивали небольшие перерывы, после начинали вновь и вновь бомбить мирных людей.

На следующий день все опять повторяется. Вот это, судя по всему, горит КАМАЗ-центр, огромные черные столбы дыма. Пожар сейчас в самом разгаре, видимо, из-за обстрелов добраться туда спасателям затруднительно. Кварталы опустели. Машины проносятся по районам на огромной скорости. На улицах опасно.

По району били из тяжелой артиллерии. Как раз ВСУ на фронт доставили новую технику импортную. Те самые РСЗО HIMARS. И в этот же день американское журналисты показали, как с упоением украинцы направляют новые ракеты на город.

«Официальные представители Украины подтверждают несколько ударов с большого расстояния. После каждого запуска специалисты следят за новыми публикациями на российских сайтах и в соцсетях, чтобы увидеть результат своей работы», — говорит корреспондент в эфире CNN.

Результаты ударов демонстрировали именно кадрами полыхающего Донецка…

«Громкие звуки были, как часто?»

«Буквально каждую минуту, по домам. По жилому сектору».

В тот день один из снарядов прилете в самый центр города. В тихий переулок. По улице в это время шла домой десятилетняя Вероника Бадина. Совсем недавно победившая смертельно опасную болезнь. Это лето должно было стать первым в ее жизни без постоянных лекарств и боли. Родители и близкие ее выздоровление называли чудом. До спасительного укрытия Вероника не добежала всего несколько метров.

«Одна, одна! Которую берегла, как не знаю кого».

«Вон там, все в моей внучке, одна нога вон там, вторая там… Не могу больше!!!»

Число жертв и пострадавших росло с каждым днем. Это среда, Макеевка. Игровая площадка. От воронки, до детской качели всего несколько метров.

«Прилетели мы быстро, здесь, хаос, осколки — все валяется. Не поймем, кто и с какой стороны плачет. Здесь мальчик и девочка…»

Один ребенок погиб на месте. Двоих успели довезти до больницы, но спасти несмотря на все усилия не смогли. Обстрелы продолжились и в четверг и в пятницу — артиллерия ВСУ била и днем и ночью.

Под огнем Будденовский и Кировский районы города. Вновь крупный пожар. Жители показывают осколки.

«Там большие осколки были».

«Во сколько это все прилетело?»

«Три удара было».

Чаще всего артиллерия работает из Авдеевки, поселка Пески и окрестностей. Бойцы ДНР стараются вычислять позиции противника. Передают координаты союзным силам.

Интенсивность, с которой ВСУ каждый день обстреливают Донецк, говорит только об одном — время формирований Украины на исходе. Боевики в укрепрайонах прекрасно это понимают. Союзные силы, освободившие территорию Луганской народной республики (ЛНР), перебрасывают свои подразделения на донецкий фронт. Вскоре пойдут на штурм и в столице Донбасса наконец наступит мир.