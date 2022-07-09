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ВСУ заминировали обочины дороги под Кривым Рогом ради бесчеловечной провокации

Игорь Рязов 18
ВСУ заминировали обочины дороги под Кривым Рогом ради бесчеловечной провокации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Тема:
Специальная военная операция России

Националисты подвергли водителей смертельной опасности, однако предупреждать их о ней не стали. Молчали умышленно, отметили в Минобороны РФ.

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — рассказал Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, мирные жители могли пострадать в результате «бесчеловечной провокации». Киев же после этого обвинил бы Москву в гибели гражданских.

Это далеко не первый случай бесчеловечного отношения националистов к собственным гражданам. Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики сделали заложниками людей в детдоме «Тополек» в ДНР. Они грозились взорвать здание в случае атаки российских войск по военным объектам ВСУ.

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