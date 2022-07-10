Алеся Кафельникова закатила пышную вечеринку на Бали в честь дня рождения дочери

Алеся Кафельникова с размахом отпраздновала первый день рождения дочери на Бали

Фото, видео: Instagram* / kafelnikova_a; Telegram / MariaKafLand

Малышке Киаре исполнился год — для нее родители устроили большой и шумный праздник.

Модель Алеся Кафельникова закатила большой праздник в честь первого дня рождения дочери. Малышке Киаре исполнился один годик, и это событие семья решила отметить на Бали. Кадрами с вечеринки дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова поделилась в соцсетях.

Судя по видео, на первую годовщину Киары пришло много гостей. Все проходило под открытым небом, на побережье океана. Кто виновник торжества, было несложно догадаться — из огромных букв с подсветкой организаторы выложили на территории слово KIARA. Имя малышки также было написано на многочисленных открытках, которыми украсили банкетные столы. На них можно увидеть огромное количество роскошных розовых букетов и свечей.

Никто из приглашенных не скучал — гостей развлекали конкурсами и играми, а сама Киара со спокойным и сдержанным видом наблюдала за происходящим, находясь на руках то у звездной мамы, то у папы. С их помощью девочка задула и первую свечку.

Изюминкой праздника стал яркий, красочный салют, от которого все пришли в восторг. В том числе и мама Алеси Мария Тишкова.

«День рождения Киары. Большая честь, в первый день рождения нового человека быть с ним рядом на пути его становления как личности, в познании себя и окружающего мира», — прокомментировала она.

К слову, модель Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, брак они зарегистрировали в мае 2021 года, а через месяц у них родилась дочь. Ей родители стараются уделять максимум внимания, несмотря на свой плотный график. Правда, иногда отъезды модели продолжительные — таковы издержки профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Алеся Кафельникова призвала не осуждать ее из-за желания работать, а не воспитывать дочь.

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