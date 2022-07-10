Сестра Фриске решила никогда не знакомить дочь с ее отцом

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Наталья сожалеет, что позволила папе новорожденной малышки забрать их из роддома.

Наталья Фриске, ставшая минувшей весной мамой, не планирует знакомить дочку Луну с ее отцом, парикмахером Александром Титовым. С ним она рассталась еще в первые месяцы беременности и больше не намерена поддерживать отношения. Сестра покойной певицы Жанны Фриске сожалеет, что позволила ему забрать ее с новорожденной малышкой из роддома.

«Совершила большую ошибку, что позволила встретить нас из роддома», — написала она в соцсетях, общаясь с подписчиками.

Наталья надеется, что этот ребенок — не последний в ее жизни. В планы женщины входит повторное материнство, причем снова с помощью процедуры ЭКО, как и в случае с Луной. Этого новоиспеченная мама не скрывала с самого начала и нисколько не жалеет. Она надеется, что многие потом последуют ее примеру. Ведь ничего страшного в искусственном оплодотворении нет, считает она. Главное — пройти обследование и не бояться.

«Определенно буду делать подсадку, так как у меня лежат замороженные яйцеклетки. Саму пункцию яйцеклеток уже делать не нужно, у меня их достаточно», — сказала Фриске.

Причем она рассказала, что при желании женщина даже может выбрать пол будущего ребенка. Правда, сама она пока еще с этим не определилась. Сейчас Наталья намерена крестить Луну, а уже потом все остальное.

Кстати, в соцсетях Натальи можно заметить, что с Луной много времени проводят ее бабушка и дедушка. Ведь к внуку Платону (сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева) их практически не подпускал его отец. Сейчас же вся любовь достается малышке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двоюродная сестра Натальи Фриске Наталья Гончаренко борется с раком четвертой стадии.