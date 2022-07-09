Самолет с 17 парашютистами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

По предварительной информации, в результате авиапроисшествия никто не пострадал. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места инцидента.

Самолет с 17 парашютистами на борту совершил жесткую посадку в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места инцидента.

По информации агентства, в результате авиапроисшествия никто не пострадал. Всего на борту воздушного судна находились 19 человек.

Уточняется, что жесткую посадку совершил двухмоторный самолет L-410 — это произошло в поле под Серпуховом, около аэродрома Большое Грызлово.