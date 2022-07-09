Врачи: переедание арбуза приводит к диабету и проблемам с сердцем

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Популярнейший представитель бахчевой культуры имеет несколько полезных свойств, однако может нанести и серьезный вред здоровью, рассказала гастроэнтеролог Яна Прудникова.

Арбуз — источник витаминов А и С, антиоксиданта ликопина, а еще он препятствует развитию рака. Однако на этом полезные свойства этой ягоды заканчиваются. И начинаются вредные. Подробнее о них рассказала гастроэнтеролог Яна Прудникова.

Много фруктозы

Некоторое время фруктозу относили к безопасным веществам в сравнении с глюкозой. Однако позже ученые установили, что метаболизм у них похож, поэтому риски по заболеваниям такие же. Если фруктозы много — она перерабатывается в жир и повышает уровень холестерина. Нарушается синтез жирных кислот, а в кишечнике страдают мембраны клеток. Следствием этого становятся различные воспаления в организме.

Гликемический индекс

Если есть арбуз в больших количествах, то в организме развивается метаболический синдром. Из-за высокого гликемического индекса ягоды повышается количество глюкозы в крови. Это ведет к диабету и нежировой болезни печени.

Много ликопина

Этот пигмент может спровоцировать ликопинодермию — изменение цвета кожи. При заболевании она приобретает оранжевый или оранжево-желтый оттенок. Окрашивается и печень.

«При термической обработке количество ликопина резко возрастает. Ликопин в больших количествах содержится в помидорах, во всем съедобном красном и оранжевом», — цитирует Прудникову Doctorpiter.

Много калия

Несмотря на то, что калий полезен для сердца, его избыток может способствовать развитию аритмии, а также снижению давления и мышечной слабости.

Симптомом нарушения, который врачи называют гиперкалиемией, считается покалывание языка. Нужно срочно обратиться к врачу, если появились признаки переизбытка калия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что существует популярное убеждение, что летние фрукты и ягоды помогут быстро сбросить лишний вес. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, какие лакомства, наоборот, лишь добавят ненужных килограммов.