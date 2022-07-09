На вечеринке с Шольцем девушкам подмешали «наркотики для изнасилования»

Tagesspiegel: на вечеринке с Шольцем женщинам подмешали наркотики для изнасилования

Фото: www.globallookpress.com / Silas SteinBernd von Jutrczenka

В Германии уже начато расследование инцидента, а всем возможным пострадавшим порекомендовали обратиться в полицию.

На закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии с участием канцлера страны Олафа Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования». Об этом пишет Der Tagesspiegel.

По данным газеты, присутствовавшая на вечеринке 21-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Она заявила, что не употребляла алкоголь, однако около 21:30 ей стало плохо, начала кружиться голова, а наутро она не могла вспомнить события накануне. После осмотра девушки врачи вызвали полицию, которая позднее установила еще четыре подобных случая.

Результаты анализа крови и токсикологической экспертизы, проведенной у пострадавшей, пока неизвестны, однако издание пишет, что причиной потери памяти у нее могли стать «наркотики для изнасилования». Эти вещества подмешивают в напитки, чтобы сделать жертву недееспособной. И они же могут вызывать провалы в памяти.

Сейчас полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего, а лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин порекомендовал всем возможным пострадавшим немедленно обратиться в полицию.

Уточняется, что в мероприятии, о котором идет речь, участвовала тысяча депутатов и сотрудников партии в бундестаге и избирательных округах.

На днях в Германии призвали Олафа Шольца взять пример с ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Причиной таких высказываний стали обвинения канцлера в адрес России о том, якобы она использует энергию в качестве оружия. Многие немцы назвали политику Шольца недальновидной. Граждане страны возмущены невозможностью правительства просчитывать варианты возможных последствий проводимой ограничительной политики в отношении России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин.