Федор Добронравов резко раскритиковал звезд из черного списка

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Звезда сериала «Сваты» поддерживает проведение специальной военной операции по защите Донбасса и осуждает коллег по цеху, придерживающихся иной точки зрения.

Российский актер Федор Добронравов жестко раскритиковал артистов, которые попали в черный список в РФ из-за критики специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал журналист Александр Шевчук, пишет Solenka.info.

Звезда сериала «Сваты» поддерживает действия Москвы в отношении киевского режима. Коллег по творческому цеху, придерживающихся иной точки зрения, он считает «неправыми», деликатно уточняет издание.

Список якобы «запрещенных» в РФ артистов ранее публиковали СМИ. В него попали 37 имен, среди которых рэпер Оксимирон, музыканты Юрий Шевчук и Андрей Макаревич, группа «Каста», певица Земфира, Валерий Меладзе и другие. Отмечалось, якобы артистам из списка могут отказать в выступлениях на территории РФ, так как они являются нежелательными гостями публичных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Добронравов навестил участников специальной военной операции в госпитале Самары. Звезда сериала «Сваты» выразил желание лично поддержать раненых и пожелать им скорейшего выздоровления.