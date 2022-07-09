Зепюр Брутян увезла Павла Прилучного в Армению и показала поцелуй с ним

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / bugevuge

По всей видимости, новое видео звезд сериала «В клетке» можно считать официальным подтверждением их романа.

Российский актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян продолжают череду своих путешествий. На этот раз они прибыли в Армению, откуда актриса родом.

Знаменитости, по слухам, поженились еще в мае. Сами актеры предпочитают не подтверждать эту информацию. При этом звезды сериала «В клетке» намекали поклонникам, что между ними не просто дружба и рабочие отношения, а нечто большее.

На новом видео, опубликованном Зепюр Брутян в соцсетях, они запечатлены целующимися на фоне горы Арарат. По всей видимости, ролик можно считать официальным подтверждением романа.

Instagram* / bugevuge

Павел Прилучный более двух лет назад развелся с коллегой Агатой Муцениеце, с которой снимался в сериале «Закрытая школа». Актриса подарила избраннику сына Тимофея и дочь Мию. Ходили слухи, что после развода артист начал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Однако они не выставляли свой роман напоказ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный намерен в ближайшее время уехать из России в Японию.

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