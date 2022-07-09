Непростая персона? Что известно о новой избраннице Джареда Лето

Фото: Instagram* / dariakorchina

Возлюбленная известного актера успешно развивается в модельном бизнесе. Но только ли этим она прославилась?

Голливудский актер Джаред Лето нашел себе новую возлюбленную, да не абы какую, а русскую модель Дарью Корчину. Американские таблоидные издания писали о ней как о таинственной незнакомке, но русские сразу в ней узнали свою. Фотографии, которые пара сделала в Портфлино в Италии шокировали — Лето последние семь лет встречался с Валерией Кауфман, у которой, к слову, тоже русские корни. Об их расставании не писали вообще — даже на уровне слухов.

Что известно о Дарье Корчиной

Корчина младше Лето на 25 лет, сейчас она активно развивается в модельном бизнесе, пишет hellomagrussia.ru, и делает в этом направлении успехи: снималась для Vogue, Elle, Harper’s Bazar и L’Officiel.

Также модель участвовала в модных шоу Miu Miu, Dior, Dolce & Gabbana, Y/Project, Armani и других.

instagram* / dariakorchina

У нее есть блог в TikTok, там Корчина дает советы по уходу за лицом и распаковывает косметику. У нее 400 тысяч подписчиков, а некоторые видео насчитывают несколько миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оскароносный актер Джаред Лето ошарашил поклонников новыми событиями в личной жизни. У звезды очередной роман и на этот раз снова с русской моделью. Выбор звезды пал на Дарью Корчину. Пара не смогла скрыться от объективов папарацци на отдыхе в Италии.

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