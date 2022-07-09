«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Спартак» в финале Суперкубка России

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Гости из Северной столицы не позволили соперникам забить даже гол престижа.

Матч Суперкубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершился разгромом красно-белых со счетом 4:0. Таким образом, команда из Северной столицы в седьмой раз стала обладателем престижной награды.

Гол на 29-й минуте первого тайма забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Удвоил счет Малком Филипе на 34-й минуте. Вендел Маркус на 46-й минуте второго тайма довел результат до разгромного. Финальный мяч в ворота противника закатил Кассьерра Матео.

Матч Суперкубка России проходил в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Напомним, «Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/2022, «Спартак» — обладатель Кубка страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новым титульным спонсором РПЛ стала платежная система «Мир». Соответствующее соглашение сроком на четыре года подписали президент РПЛ Александр Алаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев перед финальным матчем Суперкубка России.