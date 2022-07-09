Российский спецназ ликвидировал польских наемников в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

При выполнении очередной боевой задачи были уничтожены минимум три иностранных преступника. Спецоперация по денацификации Украины продолжается.

Бойцы спецназа России в ходе боевых действий на Украине ликвидировали иностранных наемников в Харьковской области, передает ТАСС. В настоящее время известно о трех поляках, уничтоженных близ села Долгенькое. Однако их может быть и больше.

Как отметил представитель одного из подразделений спецназа Западного военного округа (ЗВО), иностранные боевики, работавшие на киевский режим, вели огонь из опорного пункта на окраине лесного массива.

«При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали», — подчеркнул военнослужащий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показал, как минометчики из отряда «Спарта» работают на Украине.