Все должно быть идеально: сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой решил жениться

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В планы сына артистов входит снять красивый фильм о собственной свадьбе.

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий женится в возрасте 23 лет. Его избранницу зовут Дарья, и они встречаются уже несколько лет. Влюбленные активно готовятся к свадьбе.

Василий сделал Дарье предложение 18 июня, а свадебное торжество намечено на 23 июля. Молодые люди хотят всех удивить на своей свадьбе, сделать настоящее шоу.

Instagram* / nsenchukova_official

«Сами готовим номера. Мы целыми днями на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой», — сказал Василий Рыбин в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ».

Также молодой человек отметил количество гостей — 80 человек. Он вдохновлялся бракосочетанием его родителей — это пример, вызывающий восхищение, поделился Василий.

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