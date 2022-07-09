Корреспондент «Известий» показал работу минометчиков из отряда «Спарта»

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк: 5-tv.ru

Бойцы уничтожают цели, обнаруженные в ходе разведки с воздуха.

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу минометчиков из отряда «Спарта».

На кадрах видно, как бойцы минометного расчета укладывают в орудие боеприпас, после чего почти мгновенно производится выстрел. После того как все цели поражены, военные прекращают огонь и уходят в укрытие.

«Между первым и вторым выстрелом промежуток максимально короткий. Тот человек, который заряжает мину, уже на втором шаге от миномета закрывает уши, потому что времени у него убежать фактически нет. А глушит там будь здоров», — отмечает военкор.

По словам бойцов, цели для поражения они получают в результате наблюдения с воздуха. Как только разведка замечает движение на стороне противника, минометчики открывают огонь по указанным координатам.

Ранее в этот день Воздушно-космические силы РФ ударом высокоточного оружия уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777, которые использовались националистами для обстрелов мирного населения Донецка. Склад располагался в районе городка Часов Яр Донецкой области.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские военные поразили пункт дислокации националистов из группировки «Торнадо»*.

* — запрещен в РФ.