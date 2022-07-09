Музыканта из клипа Егора Крида задержали по подозрению в мошенничестве

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В квартире артиста нашли десять банковских карт, 26 мобильных телефонов, 23 сим-карты и другие предметы, которые могут содержать важную для следствия информацию.

Музыкант Тимур Шафайзиев, также известный под псевдонимом Тимур СПБ, попался на преступной схеме. Сейчас он задержан по подозрению в мошенничестве. По информации от МВД Ленинградской области, исполнитель придумал схему с объявлениями об аренде квартир.

По версии следствия, деньги Шафайзиев получал, когда клиенты, заинтересованные в съеме, переводили деньги за бронирование. Правоохранители считают, что музыкант публиковал в Сети предложения о сдаче чужих квартир в аренду, выступая в роли собственника, однако после получения денег объявление удалял, а сам исчезал. Предварительно установлено, что у него были сообщники. Также найдены минимум двое потерпевших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В квартире Шафайзиева обнаружили десять банковских карт, 26 мобильных телефонов, 23 сим-карты, компьютеры. Мужчину задержали, а следователи ищут других потерпевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Банк России предупредил о новой мошеннической схеме получения доступа к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Теперь злоумышленники могут звонить и представляться сотрудниками одного из операторов сотовой связи.