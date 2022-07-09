Платежная система «Мир» стала новым титульным спонсором РПЛ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Соответствующее соглашение было подписано перед финальным матчем Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».

Платежная система «Мир» стала новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее соглашение подписали президент РПЛ Александр Алаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Церемония подписания состоялась перед финальным матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром-Арене» в Петербурге. Контракт будет действовать четыре года.

Договор с предыдущим титульным спонсором РПЛ банком «Тинькофф» истек по окончании сезона.

Платежная система «Мир» с 2017 года входит в число спонсоров Российского футбольного союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минспорта объявило о старте выдачи цифровых карт, без которых проход на матчи чемпионата России по футболу будет закрыт. Оформлять Fan ID начали с 4 июля на портале Госуслуги.