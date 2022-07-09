«Если даст Всевышний»: Ренат Ибрагимов перед смертью раскрыл свою мечту

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За месяц до трагедии певец выглядел счастливым и полным сил. Что его волновало больше всего?

Незадолго до смерти российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов дал интервью журналистам шоу «Привет, Андрей», в котором рассказал о своих главных мечтах. В планы исполнителя хита «Любовь настала» не входила смерть: осенью он должен был устроить пышное торжество в честь своего 75-летия и принять участие в записи очередного выпуска передачи — именно поэтому корреспондентам удалось вывести на душевный разговор.

Во время беседы Ибрагимов выглядел счастливым и полным сил, задорно играл с младшей дочерью и признался, что был бы не против снова стать отцом.

«У нас четверо детишек. Хотим ли еще? Всевышний если даст, значит будем благодарить», — сказал Ибрагимов.

По словам жены певца, Светланы Миннехановой, она влюбилась в него сразу, когда ей было 20 лет. Ее не смутило, что в момент знакомства артист был женат, а также то, что у них огромная разница в возрасте в несколько десятков лет. Она стала третьей женой Ибрагимова.

«У нас разница 40 лет. Старался ей помочь, начал жениха искать. Прошло полгода, и я понял, что такая корова самому нужна», — говорил арист.

Он также отмечал, что чувствует себя максимум на 40 лет. Тем не менее спустя месяц исполнитель скончался из-за проблем с сердцем. Помимо детей от последнего брака у него осталось четверо наследников от предыдущих жен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известие о кончине российского артиста Рената Ибрагимова шокировало многих. Его вдова на похоронах держалась изо всех сил, но скрыть слез не могла. Лишь спустя чуть более недели Светлана Миннеханова рассказала, что произошло в тот страшный день, и что стало причиной смерти певца.