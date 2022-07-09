Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии

Фото: МИД Украины

Также с должностей были сняты послы Незалежной в Венгрии, Чехии, Индии и Норвегии.

Украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности посла Незалежной в ФРГ Андрея Мельника. Причины решения не называются. Официальный приказ был опубликован на сайте президента.

Кроме того, стало известно, что Зеленский уволил со своих постов послов Украины в Чехии Евгения Перебийноса, Венгрии Любовь Непоп, Индии Игоря Полеху и Норвегии Вячеслава Яцюка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский уволил представителей дипмиссий Украины в Грузии, Иране, Португалии, Словакии и Ливане. Точные причины принятия решений украинский лидер не называл, однако уточнял, что все было «не просто так». Некоторых, например, он уличил в якобы неэффективном исполнении должностных обязанностей.