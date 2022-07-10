Виктор Сухоруков самостоятельно спасал себя от глухоты в детстве: «Вообще не слышал»

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Будучи ребенком, известному в будущем актеру, пришлось самому искать врачей. Победить тяжелый недуг он хотел ради мечты — стать знаменитым артистом.

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал, что в детстве самостоятельно спасал себя от глухоты и искал врачей. Все дело в осложнениях после скарлатины, из-за которых артист практически потерял слух. Об этом он рассказал в интервью «Hello!».

«Полдетства я вообще не слышал. Мать с отцом не занимались мной, и я сам искал врачей, спасал себя от глухоты. Тогда мною двигала мечта быть актером. И я в конце концов нашел профессора Александрову, которая приставила мне аппарат к носу и скомандовала: „Скажи па-ро-ход“. И в тот же миг как будто отворились чугунные ворота, и я услышал этот мир так громко, что сначала казалось, будто автомобили ездили у меня на плечах. У меня даже болела голова несколько дней от гула мира, от голоса жизни», — сказал Сухоруков.

Актер родился в семье работников ткацкой фабрики в подмосковном Орехово-Зуево. Он не скрывает, что родители имели алкогольную зависимость, часто забывали забрать его из детсада. Поэтому Сухорукова часто провожали домой воспитатели. Только со временем актер простил родителей и перестал держать на них обиду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра имени Евгения Вахтангова. В нем последние семь лет артист играл в постановке «Улыбнись нам, Господи».