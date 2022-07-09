Беременная Регина Тодоренко выругалась после УЗИ из-за веса будущего ребенка

Фото: Instagram* / reginatodorenko

По признанию телеведущей, беременность дается ей нелегко. Она предполагает, что роды превратятся в «очень увлекательный аттракцион», а также не исключает попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая вынашивает ребенка от певца Влада Топалова, выругалась после похода на УЗИ. Ее удивил вес малыша.

«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ — пять килограммов. Охренеть», — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.

Телеведущая также поблагодарила поклонников, которые принялись ее успокаивать. Также она провела серию консультаций со специалистами о том, какими могут быть предстоящие роды в связи с весом ребенка.

«Честно скажу, я ожидала подвоха от второй беременности: много нервов, много страхов, время казалось таким неподходящим для рождения детей, слишком много стресса <…> Это наверняка будет очень увлекательный аттракцион», — написала Регина Тодоренко.

Знаменитость также с юмором добавила, что теперь у нее появилась возможность войти в Книгу рекордов Гиннесса. Так, по данным телеведущей, самым тяжелым выжившим новорожденным ребенком в мире стал уроженец итальянского города Аверса. Его вес при рождении в 1955 году составил 10,2 килограмма.

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в 2018 году. У них уже подрастает трехлетний сын Михаил, а о новом пополнении телеведущая сообщила в марте 2022 года. Пол малыша пара пока не раскрывает. Ранее знаменитость неоднократно признавалась в том, что беременность дается ей нелегко. Последнюю неделю она хотела естественным путем стимулировать схватки — для этого делала не менее десяти тысяч шагов в день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена футболиста Павла Погребняка Мария прокомментировала критику Макса Барских в адрес телеведущей Регины Тодоренко. Он обвинил ее в отсутствии патриотизма по отношению к родной стране — Украине.

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