Не увлекайтесь: ТОП-5 опасных последствий систематического недосыпа
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Ожирение, проблемы с памятью и мышлением, снижение либидо и депрессия — что из этого может появиться и чем все может закончиться?
Сон менее шести часов в день не так страшен, если это единоразовая акция, однако систематический недосып может привести к проблемам со здоровьем — ожирению, когнитивным проблемам и даже депрессии.
Лишний вес
Часто люди, чтобы компенсировать недосып, перекусывают высококалорийными, сладкими продуктами. Согласно данным исследований, люди со сном менее шести часов в день на 30% чаще страдают ожирением, пишет sibkray.ru.
Снижение либидо
Из-за нехватки энергии, повышенной раздражительности и сонливости у человека снижается либидо.
Мышление
Невыспавшийся человек чаще совершает когнитивные ошибки, менее успешно может поддерживать концентрацию. За рулем сонливость наиболее опасна наравне с алкогольным опьянением.
Память
Согласно исследованиям, недосып влияет на способность к запоминанию любой информации в худшую сторону.
Депрессия
Люди, спящие менее шести часов в день чаще подвержены депрессии и тревоге.
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