Не увлекайтесь: ТОП-5 опасных последствий систематического недосыпа

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Ожирение, проблемы с памятью и мышлением, снижение либидо и депрессия — что из этого может появиться и чем все может закончиться?

Сон менее шести часов в день не так страшен, если это единоразовая акция, однако систематический недосып может привести к проблемам со здоровьем — ожирению, когнитивным проблемам и даже депрессии.

Лишний вес

Часто люди, чтобы компенсировать недосып, перекусывают высококалорийными, сладкими продуктами. Согласно данным исследований, люди со сном менее шести часов в день на 30% чаще страдают ожирением, пишет sibkray.ru.

Снижение либидо

Из-за нехватки энергии, повышенной раздражительности и сонливости у человека снижается либидо.

Мышление

Невыспавшийся человек чаще совершает когнитивные ошибки, менее успешно может поддерживать концентрацию. За рулем сонливость наиболее опасна наравне с алкогольным опьянением.

Память

Согласно исследованиям, недосып влияет на способность к запоминанию любой информации в худшую сторону.

Депрессия

Люди, спящие менее шести часов в день чаще подвержены депрессии и тревоге.

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