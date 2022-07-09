Мощный взрыв прогремел на заправке в Ульяновской области

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Причины случившегося уточняются.

Мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции (АЗС) в райцентре Кузоватово Ульяновской области. По данным к этой минуте, в результате ЧП пострадали пять человек, сообщает региональный Минздрав.

Уточняется, что три человека госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, двое из них в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших после оказания помощи от госпитализации отказались.

ВКонтакте / karsun_today

Очевидцы утверждают, что сначала загорелась стоявшая возле заправки фура с газовой цистерной. После того как она взорвалась, огонь перекинулся на саму станцию.

По данным МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание началось около 16 часов, на данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ставропольском крае загорелась одна из подстанций АО «Невиномысский Азот».