В какое время нужно ложиться спать, чтобы увеличить себе жизнь?

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В необычном исследовании ученые использовали данные более 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Наблюдали за ними в среднем шесть с половиной лет.

Время засыпания и пробуждения взаимосвязаны с продолжительностью жизни. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в издании Chronobiology International.

Как правило, людей по времени сна делят на «сов» и «жаворонков». Первый тип наиболее работоспособен во второй половине дня, в то время как люди, принадлежащие к второму типу, легко просыпаются по утрам и пик их работоспособности приходится на первую половину дня.

Ученые проанализировали данные чуть более 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Они следили за состоянием здоровья этих людей в среднем шесть с половиной лет и регистрировали причину смерти.

В исследовании учитывались различные переменные, например, такие, как возраст, пол, вредные привычки, индекс массы тела, продолжительность сна и другие. Эксперты обнаружили, что, в не зависимости от причины, риск смерти возрастает на 10%, если человек придерживается ритма жизни «сов», также увеличивается вероятность психических расстройств почти на 50%, а риск развития сахарного диабета — на 30%, респираторных заболеваний — на 23%, а желудочно-кишечных — на 22%.

В перечень желудочно-кишечных расстройств включают запор, синдром раздраженного кишечника, геморрой, трещины заднего прохода, абсцессы, анальные свищи, инфекции, дивертикулярные заболевания, колит, полипы толстой кишки и рак.

Предрасположенность к ночной жизни «сов», по словам автора исследования, профессора неврологии в Северо-Западном университете Кристен Кнутсон, обуславливается генетикой, тем не менее, имея должное желание, возможно корректировать свой сон под ритм «жаворонков».

По ее совету, лучшим решением будет ложиться раньше и вставать раньше, а также избегать использование смартфона перед сном и в конце концов выйти из «зоны сов».

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