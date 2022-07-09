Захарова: Блинкен сочиняет небылицы об «изоляции» РФ и Лаврова на встрече G20

Захарова обвинила Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Лаврова на саммите G20

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Госсекретарь США лично просит всех подряд «изолировать» Россию, чем вызывает у партнеров лишь смех, заявила представитель МИД.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече глав МИД G20, чтобы оправдать собственный провал на ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в России хорошо известно, как Блинкен лично просит всех подряд международных партнеров «изолировать» Россию, однако, мягко говоря, не преуспел в этом.

«Все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация (США — Прим. ред.) обречена на бесславный конец», — заключила Захарова.

Ранее западные СМИ распространили информацию, что Блинкен отказался участвовать в фотосессии с Лавровым из-за осуждения российской спецоперации на Украине. Его позицию, по сообщениям прессы, якобы разделили некоторые другие участники встречи, и традиционное фотографирование отменили. Лавров, в свою очередь, заявил, что не приглашал Блинкена сделать совместную фотографию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров принял участие в министерской встрече G20.