Новая жена Мамаева похвалилась особенностями сына: «Они очень длинные!»

Фото, видео: Instagram* / nadihope

Блогер Надежда Санько не может поверить своему счастью: малыш растет буквально не по дням, а по часам!

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала про физические возможности их сына, которые стали проявляться через неделю после рождения.

«Он такой большой и крепкий для своего возраста, переворачивается на бок и с семи дней держит и поднимает голову, лежа на животе. Может это не редкость?» — написала она у себя на странице.

Санько хвастается своим сыном на публику и гордится его достижениями, об этом можно говорить, судя по фото с сыном на берегу пляжа в Анапе, где мать показывает, как он держит голову, лежа у нее на коленях.

«Бывает еще сильнее и прям по минуте держит, поворачивает», — пишет Алана.

В ответ на комплимент под постом, мама мальчика отметила, что при рождении его рост составлял 54 сантиметра, у сына, который родился на две недели раньше, очень длинные ноги, руки и пальцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санько поделилась с подписчиками фото своего новорожденного сына. Супруга известного футболиста Павла Мамаева показала кадры из родильной палаты, на которых счастливый отец держит малыша. При этом лицо ребенка блогер закрыла стикером.

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