«Задушил голыми руками»: родные убитой под Нижним Новгородом раскрыли детали трагедии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

В убийстве 21-летней Виктории подозревается ее любовник — женатый мужчина, который старше на 14 лет.

Бывший любовник 21-летней Виктории, тело которой обнаружили у деревни Зелецино с признаками насильственной смерти, заранее спланировал убийство девушки. В этом уверены родственники убитой.

Так, тетя Виктории предполагает, что девушка была беременной от своего возлюбленного, и именно это могло стать причиной расправы. Родственница убитой пояснила, что мужчина на 14 лет старше девушки, у него есть дети и супруга, которая не подозревала о связи мужа на стороне.

«Может быть, она давила на него какими-то словами, все-таки она беременная. Он задушил ее руками, была борьба. Говорят, у него был нож», — рассказала Наталья, тетя убитой девушки.

По словам женщины, племянница сказала всем, что едет на такси, но на самом деле села в машину к бывшему любовнику. Тот, в свою очередь, мог вывезти девушку в лесополосу под предлогом отдохнуть якобы совершить преступление. Близкие жертвы отмечают, что девушка отчаянно сопротивлялась, о чем свидетельствуют многочисленные порезы и ссадины на ее руках и ногах.

Пропавшую 5 июля Викторию из Нижегородской области нашли без признаков жизни у деревни Зелецино. Тело девушки с множественными колото-резаными ранами лежало в лесу. По подозрению в убийстве был задержан любовник несчастной, 34-летний Виталий. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, когда он пытался доехать на автомобиле до Кстово.

По предварительным данным, 21-летняя девушка незадолго до трагедии поругалась с любовником. Мужчина не смог смириться с обстоятельствами и решил силой вернуть возлюбленную.

В последний раз Викторию видели 5 июля. Известно, что она села в такси в городе Кстово, планируя ехать в Нижний Новгород, но туда так и не доехала. Спустя три дня ее телефон нашли на обочине трассы у деревни Ржавка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последнюю переписку убитой под Нижним Новгородом Виктории.