Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Наследница звезды Мария Козакова принимает поздравления от коллег, друзей и поклонников. Девушка уже раскрыла имя малыша.

У единственной дочери актрисы Алены Яковлевой пару дней назад родилась дочь — звезда российского кинематографа впервые стала бабушкой. Об этом 29-летняя наследница селебрити Мария Козакова рассказала на своей странице в соцсети.

«7 июля жизнь обрела смысл! У нас родилась девочка, Иванна!» — написала она.

Instagram* / mashakozakova

Козакова почти два года назад вышла замуж за коллегу Ивана Замотаева, у которого уже есть сын Дмитрий и дочь Александра от предыдущих отношений.

Сейчас мама Иванны принимает поздравления и пожелания от коллег и поклонников.

«Поздравляем! Здоровья вашей прекрасной семье!»

«Какая прекрасная новость! Здоровья и счастья вам!»

«Боже мой, растите здоровенькими!» — пишут фолловеры.

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