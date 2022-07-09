Российские военные поразили пункт дислокации националистов из группировки «Торнадо»*

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили лагерь националистов из группировки «Торнадо»*, ликвидировав более четырех десятков бойцов, их вооружение и технику близ населенного пункта Зеленодольск. Об этом на регулярном брифинге Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков — официальный представитель ведомства.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона „Торнадо“. Уничтожено более 40 боевиков и до десяти единиц вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.

Офицер также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации несут большие потери, в том числе за счет дезертирства. Нехватку живой силы компенсируют, отправляя на поля сражения заключенных. Такая ситуация, по данным Минобороны, наблюдается на данный момент в Харькове.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения на их границах с Украиной и ряда обстрелов со стороны ВСУ по мирному населению, в том числе с использованием тяжелой артиллерии.

Целями спецоперации президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также помощь живущим под огнем жителям региона. Геноцид и издевательства со стороны Украины, подчеркнул российский лидер, население Донбасса терпит последние восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, немецкие журналисты рассекретили переговоры США и стран Запада об окончании конфликта на Украине.

* — запрещен на территории РФ.