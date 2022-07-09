Фатальная патология: какие органы убивает накипь в чайнике

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Оксалатный нефролитиаз характерен в целом для Среднерусской возвышенности, в частности, для Москвы и области. Как же от него уберечься?

Не обращать внимание на накипь в чайнике крайне не желательно, заявил ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов. А все потому, что употребление жидкости из такого сосуда повышает риск обзавестись камнями в почках.

«Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — цитирует врача URA.RU.

По словам Степанова, чаще всего этот недуг, называемый оксалатный нефролитиаз, встречается в Москве и области, в целом на Среднерусской возвышенности. Кроме того, отметил врач, накипь вредит и органам желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог Гюрель из Турции рассказал о выводящем камни из почек и очищающем кишечник фрукте.