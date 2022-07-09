Московский таксист избил, изнасиловал и ограбил девушку

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Благодаря слаженной работе оперативников, злоумышленника удалось быстро задержать. В совершении преступления он уже сознался.

Водитель московского такси с особой жестокостью избил, изнасиловал, а затем ограбил свою клиентку. Столичными сотрудниками правоохранительных органов по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Со слов потерпевшей, таксист нанес ей несколько ударов ногой в область головы. Он также забрал 17 тысяч рублей и личные вещи девушки, после чего скрылся с места преступления.

О произошедшем несчастная лично сообщила и написала заявление в полицию. После следственно-розыскных мероприятий подозреваемый в преступлении был найден и задержан. В содеянном он сознался.

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