Фото, видео: www.globallookpress.com / Pvt. Vincent Levelev, Минобороны РФ

Буксируемые установки калибром 155 миллиметров и другое вооружение украинской армии поставляют США.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударом высокоточного оружия уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777, которые использовались националистами для обстрелов мирного населения Донецка. Склад располагался в районе городка Часов Яр Донецкой области. Об этом на регулярном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отметил офицер, в ходе спецоперации по защите Донбасса армия Незалежной несет большие потери по всем направлениям.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — сказал Конашенков.

По словам представителя российского оборонного ведомства, за минувшие сутки ракеты и артиллерия ВС РФ поразила 22 пункта управления ВСУ в 117 районах, среди которых территории: Нововоронцовка Днепропетровской области, Покровское Донецкой народной республики (ДНР) и два пункта дислокации иностранных наемников близ Харькова. Конашенков подчеркнул, что помимо боевых потерь в рядах украинской армии широко распространено дезертирство. Острую нехватку живой силы в том же Харькове компенсируют, пуская в бой заключенных, до этого отбывавших сроки в местных тюрьмах.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва отозвалась на призыв о помощи от глав региона и подключилась к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это произошло после очередного обострения на границах с Украиной и ряда артобстрелов со стороны ВСУ по мирному населению. Целями российской армии президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение от «геноцида и издевательств» жителей Донбасса, живущих под огнем последние восемь лет.

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