Минобороны: из-за больших потерь и дезертирства ВСУ посылают в бой заключенных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Muhammad Manan, Минобороны РФ

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков выступил с отчетом о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на поля боя заключенных из тюрем, так как армия несет большие потери на всех направлениях. Многие военнослужащие бегут или добровольно сдаются в плен, и «дыры» в строю заполняются преступниками, еще не отбывшими свои сроки. Об этом на регулярном брифинге Минобороны РФ сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказал офицер, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской ударом по пехотной егерской бригады ВСУ российские военные уничтожили более 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В Зеленодольске огнем с воздуха ликвидированы свыше 40 украинских боевиков и десять боевых машин. В Соледаре Украина лишилась 30% живой силы.

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях города», — заявил Конашенков.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения на их границах с Украиной и ряда артобстрелов со стороны ВСУ по мирному населению. Целями военного присутствия в стране президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение от «геноцида и издевательств» жителей Донбасса, живущих под гнетом уже восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, на освобожденных территориях Харьковской области утвердили герб и флаг.