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Обозреватели из Германии объяснили, почему американцы с союзниками не станут вмешиваться в ход спецоперации РФ с применением военной силы.

США и их союзники на Западе тайно договариваются о дипломатическом способе урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщили авторы известного немецкого издания. Отмечается, что лидеры этих государств пребывают в замешательстве, так как большинство их избирателей настаивают именно на таком пути разрешения ситуации вокруг Донбасса и спецоперации РФ.

В прессе не впервые обсуждается тема мирного урегулирования. Источники в верхушках власти так называемого коллективного Запада не раз сообщали о страхе крупных политиков перед народным гневом, так как их поддержка киевского режима и антироссийские санкции (введено уже шесть пакетов ограничений) крушат всю мировую экономику, провоцирую рост цен и ухудшая условия жизни собственных граждан.

МИД РФ, стоит отметить, неоднократно обращал внимание на факты, свидетельствующие о нежелании США и их союзников прекратить конфронтацию. Наоборот, действия этих государств способствуют лишь затягиванию конфликта. Об этом как минимум говорят регулярные поставки вооружения Украине, часть которого уже «прилетала» на территорию РФ. Киев также по указке Запада прекратил переговоры с Москвой.

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта», — пишет газета Welt.

Спецоперация России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после сообщений из Донецкой и Луганской народных республик о ряде артобстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также объявил о признании Москвой независимости отделившихся территорий. Целями спецоперации российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, который угнетает мирное население ЛДНР последние восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, США объявили об очередном пакете военной помощи Украине.