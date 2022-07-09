«Таксист красивый, не переживай»: найдена последняя переписка убитой под Нижним Новгородом девушки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Тело несчастной беременной нашли в лесополосе. По версии следствия, совершить преступление мог близкий ей человек.

Пропавшую четыре дня назад беременную девушку из Нижегородской области нашли без признаков жизни у деревни Зелецино. Тело несчастной с множественными колото-резаными ранами лежало под одним из кустов в лесу. В убийстве обвиняется любовник. 5-tv.ru публикует последнюю переписку жертвы с подругой.

Согласно официальным данным, 21-летняя Виктория незадолго до трагедии поругалась с ухажером Виталием. Мужчина встречался с ней втайне от законной супруги. По версии следствия, отвергнутый не смог смириться с обстоятельствами и решился силой вернуть возлюбленную.

В последний раз Викторию видели 5 июля. Известно, что она села в такси в городе Кстово, намереваясь попасть в Нижний Новгород, но до пункта назначения так и не доехала.

«Я в Нижний поехала. Таксист очень красивый, телефон садится. Напишу потом. Не переживай, я нормально завтра вечером приеду. Телефон тупит. Я его утопила», — обратилась к подруге девушка из машины.

«Позвони мне. Я хочу слышать твой голос», — последовал ответ.

На этом переписка прекратилась.

Подозреваемый в убийстве несчастной мужчина был задержан и арестован на два месяца. В ходе допроса он дал признательные показания. Близкие предполагаемого преступника, в частности, его жена, не верят, что он мог убить человека.

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