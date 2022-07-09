Новый министр образования Британии Дженкинс прославилась неприличным жестом

Фото, видео: Twitter / andreajenkns; Twitter / FrankyMush

Оскандалившись и показав средний палец журналистам, не показала ли чиновница, какой верной дорогой планирует направить школьников и студентов страны?

Новым министром образования Великобритании стала чиновница, показавшая журналистам средний палец. Сторонница ушедшего накануне в отставку Бориса Джонсона Андреа Дженкинс неприличным жестом поприветствовала прессу и противников премьера. Путь к повышению оказался скандальным, но коротким — через сутки истинная английская леди заняла высокий пост. О своем назначении она сообщила в социальных сетях.

Фото: Twitter / andreajenkns

Британские издания соревнуются в искусстве сарказма и публикуют разгромные материалы с карикатурами о Джонсоне и его вынужденном уходе с поста. Заголовки гласят: «Вечеринка, наконец, окончена». Эта отсылка к запрещенным во время локдауна сборищам на Даунинг-стрит и недавним непристойным «праздникам» протеже премьер-министра. Джонсона изображают с бутылками и бокалами, которые валятся из карманов и даже укладывают в гроб, называя худшим в истории главой страны.

Джонсон продолжит исполнять обязанности до выборов в октябре. Однако после серии отставок высших чинов Британии в знак протеста политике Бориса Джонсона, аппарат власти начали менять уже сейчас. И почетное место в нем заняла Андреа Дженкинс, о которой большинство обывателей помнят одно — эффектное дефиле в желтом с надменной улыбкой и демонстрацией среднего пальца. Может, вечеринка еще не окончена?

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, почему Борис Джонсон потерял пост премьер-министра.