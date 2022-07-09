Первый звоночек: о какой опасной болезни могут рассказать ваши волосы

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Внешний вид человека очень много значит при диагностике заболеваний — об этом не стоит забывать.

К сожалению, сегодня нет лекарств, способных остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Однако ранняя диагностика — верный путь спасения от фатальных последствий. Согласно исследованиям, на первоначальных стадиях могут происходить изменения, касающиеся состояния волос и ногтей.

Будьте внимательны

В докладе «Поражения кожи: важный признак в диагностике синдромов деменции», опубликованном в журнале JAMA Dermatology, эксперты обсуждали вопрос о нарушениях состояния кожи и волос у пациентов с болезнью Альцгеймера. Ученые пришли к выводу, что снижение когнитивных способностей в большинстве случаев сопровождается несоблюдением банальной гигиены.

По словам авторов доклада, при болезни Альцгеймера возникают патологические изменения волос и ногтей. У тех пациентов, которые страдают деменцией, связанной с поражением сосудов, часто наблюдаются кожные проявления в виде сетчатого ливедо. Признаком самых ранних стадий заболевания считаются изменения концентрации микроэлементов в ногтевой пластине. Также отмечается, что у 85% пациентов с этим заболеванием встречаются изменения в структуре волос.

По результатам исследования, у 70% взятых образцов волос у людей с болезнью Альцгеймера был выявлен псевдо-синдром перекрученных волос. В медицине он обозначает заболевание волосяного стержня, характеризующееся тем, что волосы не растут длинными и легко ломаются.

Также у 38% людей ученые обнаружили признаки узловатого трихорексиса — из-за наличия утолщенных или хрупких участков вдоль стержня волосы часто ломаются.

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