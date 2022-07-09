Первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Подмосковье
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Wall / Danita Delimont; Telegram / myluber
В результате ЧП, по предварительным данным, погибших нет.
Вертолет совершил жесткую посадку в Московской области. В социальных сетях появились первые кадры с места событий.
По имеющимся данным, летательный аппарат принадлежит частному лицу. Очевидцы сообщают, что вертолет зацепился за высоковольтные провода, в результате чего и случилось ЧП.
Предварительно, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.