Первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Подмосковье

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Wall / Danita Delimont; Telegram / myluber

В результате ЧП, по предварительным данным, погибших нет.

Вертолет совершил жесткую посадку в Московской области. В социальных сетях появились первые кадры с места событий.

По имеющимся данным, летательный аппарат принадлежит частному лицу. Очевидцы сообщают, что вертолет зацепился за высоковольтные провода, в результате чего и случилось ЧП.

Предварительно, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.