Подает сигналы: зачем покойная Фриске приходит во снах к отцу

Фото, видео: Вконтакте / Жанна Фриске; 5-tv.ru

По словам Владимира Фриске, знаменитая дочь является ему то очень часто, то чрезвычайно редко, а о смерти говорит, что папе трагедия просто привиделась.

Люди часто видят своих умерших любимых во сне. Некоторые не придают этому значения, полагая, что это просто проявляет себя тоска, другие ищут магический смыл, верят — так покойники выходят на связь с близкими, чтобы раскрыть свои тайны. О подобных снах журналистам рассказал отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир. Он заявил, что видит дочь то регулярно, то очень редко. В грезах артистка говорит папе, что смерть ему просто привиделась.

Тайные знаки?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru экстрасенс, астролог и мастер оккультных наук Андрей Харрис объяснил, что на самом деле происходит с Владимиром Фриске и тысячами героев подобных историй. Эксперт нашел доказательства тому, что дух певицы действительно приходит к отцу. Об этом говорит периодичность их встреч во сне. По словам Харриса, артистка говорит с папой через визиты в астральный мир — туда попадают все после расставания с телом. Эзотерика предполагает, что этот мир гораздо шире земного, его жители гораздо обладают почти безграничными возможностями.

«Сниться они нам будут, если хотят о чем-то предупредить или просто пообщаться. Такие сны отличают определенные признаки — это цветное изображение, в котором вы играете главную роль. Все происходит так же, как в реальности: цвета те же, вы на все смотрите своими глазами, а не со стороны на черно-белые картинки, которыми вы не можете управлять, как в обычном сне. Этого бояться не стоит, ведь в рамках магии не существует понятий „жизнь“ и „смерть“, есть лишь постоянные циклы и полное бессмертие», — сказал экстрасенс.

Как отметил Харрис, Жанна Фриске появляется во снах отца то часто, то крайне редко потому что в астральном мире есть правила, не позволяющие «гулять просто так». В определенные дни в течение года умершим разрешено навещать близких, но большую часть времени дорога на Землю закрыта. Особая активность — в период дня рождения либо даты смерти. Также существуют некие порталы, через которые можно вызвать дух в любое время, но их секрет оккультист не раскрыл ради безопасности читателей 5-tv.ru.

«Журналисты пишут, что отец понимает — перед ним Жанна, в то время как другие люди порой не понимают, что перед ними близкий человек или родственник. Это еще раз доказывает, что сон не простой, это астральное свидание. Тело ушло, но дух, любовь и память остались. Стоит сказать, что дата, в которую ушла Жанна — 15 июля 2015 года. Если мы сложим все цифры этой даты, получим 21 — волшебный магический код завершения пути. Как правило, в такие даты уходят светлые люди, которые полностью отработали свою негативную карму», — отметил эксперт.

Харрис пояснил, что «светлый» уход обещает душе такое же воплощение в следующей жизни. Когда она снова придет в земной мир, бытие будет беззаботным в награду за чистое прошлое. Такой дух обретет рай на земле и пройдет новый путь в удовольствие, без потрясений и личных трагедий. Цифра 15 также является кодом дьявола. Ее двойное повторение в дате смерти Жанны Фриске говорит о победе над теневыми сторонами личности, над своим собственным внутренним дьяволом.

«Именно поэтому она была популярной, притягивала людей, обладала особым магнетизмом и даже магией. Но уроки кармы завершаются, земная жизнь заканчивается, а новые путешествия только начинаются», — заключил Андрей Харрис.

Жанна Фриске умерла через два года после рождения долгожданного сына Платона. Мальчику было несколько месяцев, когда артистка узнала об онкологическом недуге — глиобластоме (неоперабельная опухоль в головном мозге). Певица не хотела, чтобы публика знала о тяжелом заболевании, которое к тому же сильно изменило ее внешность. После смерти исполнительницы отец Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, рассорился с ее родителями и запретил им общаться с внуком.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Дмитрий Шепелев отказывался тратить деньги на лечение Жанны Фриске.