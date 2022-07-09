По-особому вкусно: рецепт абрикосового пирога с творогом

Фото, видео: YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Продукты, которые необходимы для вкусного десерта, найдутся на кухне у любой хозяйки.

Абрикосовый пирог — только одно название уже вызывает желание его попробовать. А когда фрукты сочетают с творогом, то получается что-то нереально вкусное.

Ингредиенты:

Мука пшеничная 240 граммов

Сахарная пудра 60 граммов

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 1 чайная ложка

Сливочное масло холодное 120 граммов

Яйцо 1 штука

Для начинки:

Творог (5%жирности) 350 граммов

Яйца 2 штуки

Сахар 60 граммов

Сметана 60 граммов

Ванильный сахар 1 пакетик (10 граммов)

Соль 1 щепотка

Кукурузный крахмал 1 столовая ложка (20-30 граммов)

Абрикосы свежие 10-12 штук

Способ приготовления:

Для теста необходимо просеять 240 граммов пшеничной муки. После туда же добавить сахарную пудру 60 граммов. Для балансировки вкуса можно добавить щепотку соли. Далее разрыхлитель — его понадобится одна чайная ложка. Следующим ингредиентом, который отправится в тарелку, будет сливочное масло 120 граммов. Его можно натереть на терке. Потом все содержимое перетереть руками до однородной массы. Добавляем одно куриное яйцо и начинаем замешивать тесто. Вскоре на дно формы для запекания нужно будет выстелить пергаментом.

Для начинки выкладываем 350 граммов творога в тарелку. К нему добавляем два куриных яйца, следом 60 граммов сахара, щепотка соли, далее 60 граммов сметаны. Для аромата блюда добавляем ванильный крахмал и кукурузный сахар. Теперь, когда все ингредиенты в тарелке их нужно с помощью блендера замешать до однородности (по возможности избавиться от всех комочков).

Абрикосы необходимо будет очистить от косточек. В форму кладем фрукт и после заливаем их творожной начинкой. Ее распределяем по все плоскости формы. На верхний творожный слой кладем оставшиеся абрикосы.

На завершающем этапе убираем все в разогретую духовку до 170 градусов на 50 минут, максимум час.

Приятного аппетита!

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