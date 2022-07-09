По-особому вкусно: рецепт абрикосового пирога с творогом
Фото, видео: YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ
Продукты, которые необходимы для вкусного десерта, найдутся на кухне у любой хозяйки.
Абрикосовый пирог — только одно название уже вызывает желание его попробовать. А когда фрукты сочетают с творогом, то получается что-то нереально вкусное.
Ингредиенты:
Мука пшеничная 240 граммов
Сахарная пудра 60 граммов
Соль 1 щепотка
Разрыхлитель 1 чайная ложка
Сливочное масло холодное 120 граммов
Яйцо 1 штука
Для начинки:
Творог (5%жирности) 350 граммов
Яйца 2 штуки
Сахар 60 граммов
Сметана 60 граммов
Ванильный сахар 1 пакетик (10 граммов)
Соль 1 щепотка
Кукурузный крахмал 1 столовая ложка (20-30 граммов)
Абрикосы свежие 10-12 штук
Способ приготовления:
Для теста необходимо просеять 240 граммов пшеничной муки. После туда же добавить сахарную пудру 60 граммов. Для балансировки вкуса можно добавить щепотку соли. Далее разрыхлитель — его понадобится одна чайная ложка. Следующим ингредиентом, который отправится в тарелку, будет сливочное масло 120 граммов. Его можно натереть на терке. Потом все содержимое перетереть руками до однородной массы. Добавляем одно куриное яйцо и начинаем замешивать тесто. Вскоре на дно формы для запекания нужно будет выстелить пергаментом.
Для начинки выкладываем 350 граммов творога в тарелку. К нему добавляем два куриных яйца, следом 60 граммов сахара, щепотка соли, далее 60 граммов сметаны. Для аромата блюда добавляем ванильный крахмал и кукурузный сахар. Теперь, когда все ингредиенты в тарелке их нужно с помощью блендера замешать до однородности (по возможности избавиться от всех комочков).
Абрикосы необходимо будет очистить от косточек. В форму кладем фрукт и после заливаем их творожной начинкой. Ее распределяем по все плоскости формы. На верхний творожный слой кладем оставшиеся абрикосы.
На завершающем этапе убираем все в разогретую духовку до 170 градусов на 50 минут, максимум час.
Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт хрустящего бекона с соусом от шефа Емельяненко.