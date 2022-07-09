Названа дата прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ

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Политик скончался в результате покушения: преступник произвел два выстрела в области шеи и сердца. Медики оказались бессильны.

Церемония прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля. По данным информационного агентства Kyodo, траурное мероприятие пройдет в буддистском храме Дзодзе-дзи в Токио.

Как уточняет издание, похороны Абэ запланированы на 12 июля. Бывший премьер упокоится в родном городе Симоносеки, расположенном в префектуре Ямагути.

По официальным данным, известный политик скончался в результате покушения. В разгар публичного выступления Абэ в Нарве преступник выстрелил в него из дробовика. Пули попали в области шеи и сердца. Медики несколько часов боролись за жизнь бывшего премьер-министра. К несчастью, их усилия оказались тщетны. Злоумышленник задержан.

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