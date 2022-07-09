На освобожденных территориях Харьковской области утвердили герб и флаг

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Проект новой символики региона утвердил глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев.

Золотой двуглавый орел на геральдическом щите украсил новый герб освобожденных территорий Харьковской области. Проект государственной символики утвердил глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Об этом сообщили представители пресс-службы структуры. Как отметил Ганчев, герб и флаг являются одними из главных атрибутов в самопрезентации и идентификации края.

Держава в левой лапе орла символизирует исторические корни Харьковской области в составе русских земель. Кадуцей (обвитый двумя обращенными друг к другу змеями жезл) на зеленом щите выбран знаком примирения и неприкосновенности. Этот символ присутствовал на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца XVIII века. Триколор флага составлен из малиновой, синей и красной полос. Цвета отсылают к традициям казачества Слобожанского края и РФ, пояснили в пресс-службе региона.

Двуглавый орел стал гербом Харьковской области. Telegram / ostashkonews

На освобожденных от националистов территориях области (около 20%) обстановка остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы по населенным пунктам, размещают военную технику в жилых домах, препятствуют эвакуации мирного населения. Также повышен риск столкновения с диверсионными группами. ВГА края ввела военное положение.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля, ей предшествовало очередное обострение конфликта между Киевом и республиками Донбасса. После серии артобстрелов со стороны ВСУ Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и присоединилась к их ополчению. Целью российской армии президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, который угнетает мирных жителей ЛДНР в течение восьми последних лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Харьковской области заявили о желании присоединиться к России.