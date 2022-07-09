ТОП продуктов, ускоряющих процесс старения в несколько раз

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Даже употребление фруктов в большом количестве приводит к нежелательным последствиям. Какие еще товары лучше не брать с прилавка?

Старение — дегенеративное изменение соединительной и других тканей — неизбежно для каждого человека, такой процесс начинается после 30 лет. О продуктах, способствующих ухудшению общего состояния и внешнего вида, рассказала врач-диетолог «См-Клиники» Елена Тихомирова.

«Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение», — убеждена врач.

По мнению Тихомировой, такому процессу способствуют любые быстрые углеводы, которые потребляются в большом количестве. Они мгновенно поступают в кровь и создают сахарные скачки, которые и вызывают старение соединительных тканей.

К продуктам, которые ускоряют старение, эксперт относит:

сладкое (зефир, пастила, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье, любые сладости в большом количестве, выпечка, сладкие напитки, соки, газированные напитки, сладкие питьевые йогурты);

соленые продукты (соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья);

алкоголь — избыточное употребление алкогольных напитков, ведет к старости.

«Даже фрукты, которые мы съедаем в большом количестве за один раз, тоже будут провоцировать старение», — цитирует «Прайм» специалиста.

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