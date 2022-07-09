Истерзанное тело беременной девушки нашли в Нижегородской области

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Молодая женщина пропала после того как села в такси. Близкие искали несчастную четыре дня.

Тело 21-летней беременной девушки обнаружили в Нижегородской области. Как удалось выяснить 5-tv.ru, несчастная пропала четыре дня назад, сев в такси. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу.

По версии следствия, жестоко расправиться с Викторией мог ее возлюбленный. 34-летний мужчина признался, что встречался с девушкой втайне от законной супруги. Незадолго до трагедии пара поссорилась. Задержанный заявил, что начал преследовать обидевшуюся молодую особу. Будучи отвергнутым, пошел на преступление.

По официальным данным, тело несчастной нашли в лесополосе у деревни Зелецино. Ее задушили и несколько раз ударили ножом. После преступник спрятал останки в кустах.

Известно, что ранее подозреваемый не был судим. Бывшему бойфренду убитой грозит тюремное заключение.

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