Мария Миронова заговорила об отъезде из России: «Сложное время»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Неужели знаменитая актриса эмигрирует как Чулпан Хаматова? Или родина все-таки дороже?

Многие звезды российского шоу-бизнеса каждый раз удивляют поклонников своей активностью в вопросах путешествий на фоне нестабильной мировой ситуации. Среди прочих есть те, кто заинтересован в банальном отдыхе. Например, актриса Мирослава Карпович улетела на Мальдивы, телеведущая Анфиса Чехова провела несколько месяцев на Бали. А латвийская модель Агата Муцениеце планирует навестить родину — Ригу. Но покидающих РФ из-за спецоперации на Украине немало.

Актриса Мария Миронова на фоне всеобщей паники призналась, что в ближайшее время вообще не планирует никаких отъездов. Тем более, за рубеж, пишет «МК».

«Никуда не поеду этим летом — буду со страной. Не до поездок сейчас: время сложное. Планирую работать, сниматься в фильме «Холоп-2», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Народный артист РСФСР Шиловский пристыдил актрису Чулпан Хаматову за безразличие к детям благотворительного фонда из-за переезда той за границу.