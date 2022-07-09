Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

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Президент РФ подчеркнул, что древний исламский праздник несет в себе глубокий духовный смысл, а также служит единению людей и сбережению непреходящих ценностей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Он назвал его традицией, служащей единению людей и сбережению главных человеческих ценностей. Послание главы государства с добрыми пожеланиями было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что мусульманская община активно участвует в жизни страны — в масштабных благотворительных, образовательных и просветительских проектах. Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в уважении к обычаям предков. Российский лидер также подчеркнул, что деятельность сообщества очень важна для поддержания межнационального мира и согласия.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — сказано в послании президента.

Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, в мусульманских странах этот день является официальным выходным. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама по окончании поста и длится три дня, чтобы верующие успели навестить всех родственников и друзей. Это также праздник жертвоприношения. В дар Аллаху могут принести верблюда, козу, барана или корову. Мясо принято делить на три части: одну нужно разделить с семьей, вторую отдать близким, в последнюю пожертвовать нуждающимся.

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